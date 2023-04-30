Потонуть у багнюці? Які танки гірше пристосовані до бездоріжжя – російські чи західні

Хто отримає перевагу при продовженні бездоріжжя

Весняне бездоріжжя залишається головним чинником, який стримує очікуваний контрнаступ ЗСУ, адже в іншому все вже практично готове.

"Телеграф" вирішив з’ясувати – які танки, західні чи російські, мають більше проблем із пересуванням у бездоріжжя.

Танкове "серце" — яким воно буває

Сучасний танк, звичайно, вражає масою, бронею та зброєю, але все це "мертве" без "серця" танка — його двигуна, який і змушує рухатися та воювати десятки тонн сталі.

Загалом танки мають три типи танкових двигунів, зі своїми плюсами та мінусами. Це бензиновий, який фактично не використовується через велику небезпеку для машини та екіпажу, дизельний та газотурбінний.

Сьогодні саме дизельний двигун використовується в багатьох сучасних танках, хоча він і менш потужний, ніж газотурбінний, займає більше місця і важить більше, у ньому складніша система трансмісії та він небезпечний для екіпажу вихлопними газами.

Водночас дизельний двигун значно економніший — споживає приблизно у 2 рази менше палива, ніж газова турбіна, коштує паливо дешевше, менш пожежонебезпечний, менше нагрівається і тому менш помітний для тепловізорів.

Пройдуть окупанти – пройдуть і ЗСУ

Саме дизельний двигун використовується практично на всіх російських танках (крім Т-80), а також на німецькому "Леопарді". У цьому потужність двигуна вони різна.

Наприклад, на Т-72 і Т-90 окупантів це 840 і 1000 кінських сил відповідно, а "Леопард" — 1500.

Леопард подолає бруд

Правда не можна сказати, що завдяки перевазі в 1,5 раза за кількістю "робочих коней" німецький танк має настільки ж вищу прохідність, адже маса бойових машин також різна.

Наприклад, Т-72 і Т-90 мають масу без додаткового устаткування, такого як наварений динамічний захист, не більше 42-45 тонн, тобто їх двигуни можуть бути менш потужними.

Водночас при приблизно 60 тоннах ваги Leopard 2A5 його потужність двигуна в 1500 "конячок" дають навіть запас, адже для 45 тонн Т-90 вистачає потужності в 1000 л. с., перевищуючи його масу на 15 тонн або приблизно 35%, "серце" західної "кішки" має ще 15% запас для подолання бездоріжжя або нарощування маси шляхом, скажімо, додаткової броні.

Простіше кажучи, там, де зможе пройти російський танк, там гарантовано пройде і "Леопард", а може, навіть і там, де окупанти не пройдуть.

Американські "Абрамси" також мають двигун потужністю 1500 к. с., правда газотурбінний, і в середньому трохи масивніший за "Леопард", але в цілому також малоймовірно, що у них виникнуть проблеми там, де зможе пройти німецький танк.

З іншого боку, проблемою може стати те, що газова турбіна споживає більше палива ніж дизельний двигун, і потрапляючи в бездоріжжя "Абрамс" може витратити його ще більше, що обмежить можливості танка по дальності.

Двигун сильніший, гусениці ширші

Іншим важливим фактором, що впливає на прохідність, є ширина гусениць танка. Тут діє простий фізичний принцип — ширші гусениці дозволяють краще розподіляти масу танка на ґрунті. У той самий час вузькі гусениці погіршують прохідність навіть легших танків.

У цьому сенсі важлива пропорція між товщиною гусениць, їхньою масою та потужністю двигуна, і тут ширші гусениці та потужні двигуни танків НАТО дають їм перевагу. Особливо виграє той же "Абрамс", чий газотурбінний двигун важить помітно менше за дизельні "Леопарди" або російські.

Про те, як може виглядати реальне бойове зіткнення західних та російських танків "Телеграф" вже писав.