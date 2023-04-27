Підготовку бригад завершено: генсек НАТО повідомив, скільки озброєння отримали ЗСУ

Генсек відзвітував про завершення підготовки

Перед початком потужного весняного контрнаступу Збройних сил України, який, за даними Пентагону, може початися 30 квітня, країни-члени НАТО встигли поставити Києву вже 98% обіцяної союзниками допомоги. Загалом було озброєно дев'ять бригад української армії.

Про це у четвер, 27 квітня, під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, мова йде про 1550 бронемашин, 230 танків, мобільні супутникові системи та велику кількість боєприпасів, а також амуніцію.

"Понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, поставлено… Країни НАТО завершили підготовку та озброїли понад 9 бригад ЗСУ, щоб допомагати продовжувати відбивати окуповані території", – повідомив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як речниця пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк зробила важливу заяву щодо весняного контрнаступу ЗСУ. Вона повідомила, що наступ уже йде невеликими, але впевненими кроками.