Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, як поводитимуться західні танки в Україні

Леопарди бруду бояться? Зараз чую багато тверджень щодо того, що західні танки, такі як Leopard 2, Challenger 2 і M1A1 Abrams непристосовані до наших ґрунтів і загрузнуть в них через велику вагу. Своєю чергою, російські/радянські легші.

Тобто фактор ваги розцінюють як визначальний у питанні прохідності? Що ж, розставимо трохи крапок над "ї".

Багато хто знає про моє виправдано упереджене ставлення до танків Т-72.

Т-72 це безперспективний танк, який був вже відсталим на момент свого створення.

Але саме цей танк, який не мав можливості у майбутньому перспективного розвитку платформи, був обраний радянським керівництвом як ОБТ та головною експортною одиницею. Своєю чергою, новаторський для свого часу Т-64, у який було закладено перспективу розвитку, відсунули на задній план.

Однією з переваг Т-64 була його висока прохідність бездоріжжям. 36-тонний танк мав тотальну перевагу перед 40-тонним Т-72 і 37-тонним Т-62, нітрохи не кращим за яких був і Т-80-й. Невже на ці показники впливала різниця у вазі? Ні — концепція ходової та рельєф гусениць.

У ходову Т-64 базово закладалася висока прохідність, а конструкція гусениць і ковзанок, дозволила долати танку те бездоріжжя, на якому всі його колеги за радянським бестіарієм мали високу і дуже високу ймовірність зав'язнути.

А тепер розглянемо ходову західних танків. Якщо ви помітили, то вона практично у всіх представників західного бестіарію має опорних катків 7х7. І, неймовірно, але це дозволяє в середньому 60 тонній машині чинити тиск на ґрунт аналогічний радянським танкам!

Тобто, танк, що важить в середньому на 20 тонн більше, чинить на ґрунти тиск такий же, як танк, що важить 40 +/- 10%-20% тонн. Неймовірно!

При цьому, цей танк має потужніший двигун — 1500 к.с., що дозволяє йому не тільки бути мобільнішим, а й розподіляти зусилля без надриву.

Але і це ще не все ... Якщо комусь здається, що "тупі" бюргери та "вічно п’яні" брити розробляли Leopard 2, Challenger 2 і M1A1 Abrams для їзди автобанами, то він непробудний ідіот. Німеччина це ліси та болота, болота та ліси. І, наприклад, концепція ходової "Лео" це враховувала.

Гусениці даних танків мають ряд модифікацій, серед яких є дуже цікаві варіанти грунтозачепів.

А тому, чи будуть західні танки боятися українського бездоріжжя? Принаймні не більше, ніж його бояться російські/радянські танки, а можливо, і в рази менше.

Джерело: пост Коваленка в Telegram