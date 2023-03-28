Не тільки Leopard 2 вже в Україні: Резніков порадував відео з британськими танками

Найближчим часом потужні танки посилять наші Збройні сили на фронті

В Міністерстві оборони України нарешті офіційно підтвердили, що британські танки Challenger 2, які союзники обіцяли поставити Києву наприкінці весни — початку літа, вже перебувають в Україні.

Відповідна інформація у вівторок, 28 березня, з'явилася на сторінці глави оборонного відомства Олексія Резнікова у Тwitter, зазначивши, що вже найближчим часом танки почнуть виконання бойових завдань.

"Було приємно кататися на першому українському ОБТ Challenger 2. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни", — написав він, додавши до свого допису відеопідтвердження.

За інформацією AFP, що посилається на офіційну заяву британського уряду, українські екіпажі, які навчалися використовувати передані Британією Challenger 2, вже готові відправлятися до найгарячіших точок. Попередньо, саме ці танки планують залучити до майбутнього весняного контрнаступу ЗСУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв: окрім танків, Велика Британія у своєму новому рекордному пакеті військової допомоги пообіцяла Україні ще й іншу бронетехніку, безпілотники, велику кількість снарядів і вдосконалені ракети.