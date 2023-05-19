Санкції проти рф, критика ядерного шантажу та очікування від візиту Зеленського. Головне про перший день саміту G7

Лідери Великої сімки розширили список товарів, якими не можна торгувати з росією

У Хіросімі розпочався саміт найбагатших демократій світу, країн Великої сімки (G7), який триватиме з 19-21 травня. Головними темами стали проєктування єдиної відповіді Китаю, та війна росії проти України.

"Телеграф" розповідає, що треба знати про перший день зустрічі G7:

Санкції проти рф

У п'ятницю літери країн G7 погодилися посилити санкції проти росії, обмеживши експорт, який міг би допомогти їй у війні, передає Reuters. Це включає експорт промислового обладнання, інструментів та інших технологій, які рф використовує для війни. У спільній заяві, опублікованій у п'ятницю, йдеться, що країни продовжуватимуть обмежувати російські доходи від торгівлі металами та діамантами.

Акцент на діамантах зробили, щоб обмежити надходження готівки до військової скарбниці росії, пояснює BBC. Річ у тому, що необроблені камені потрапляють в інші країни, після чого їх полірують, а прослідкувати країну походження після цього неможливо, G7 хоче взяти цей процес під контроль.

Bloomberg звернув увагу на те, що країни G7 вирішили не вводити майже повну заборону на експорт, а натомість саме розширять існуючі обмеження на ключові товари. G-7 також буде націлена на ключові сектори, такі як виробництво, будівництво, транспорт і бізнес-послуги. Окрім удару по доходах москви, G-7 зосереджена на тому, щоб усунути лазівки в санкціях і посилити наслідки для третіх країн, через які рф ввозить заборонені товари. Так, G7 обмежуватиме торгівлю російськими діамантами та вживатиме заходів проти країн, які, матеріально підтримують війну москви.

Одразу після цього адміністрація президента США Джо Байдена призупинила експорт широкого асортименту товарів та додала 71 компанію до "чорного списку", передає Reuters. Під обмеження потрапили навіть предмети, які використовуються в повсякденному житті, як-от сушарки для білизни, снігоочисні машини та доїльні апарати

"Тепер ви навіть не можете відправляти контактні лінзи чи протисонцеві окуляри", — сказав вашингтонський юрист Кевін Вулф, додавши, що "простіше було б описати товари, які не обмежені для експорту в росію".

Серед 71 компаній, які потрапили у "чорний список" США — 69 російських компаній, одна з Вірменії та одна з Киргизстану. Це авіаремонтні заводи, порохові, тракторні та автомобільні заводи, корабельні, інженерні центри.

Синхронно зі США свій список санкційних планів опублікувала Велика Британія, передає Reuters. Це плани заборонити імпорт російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю та санкції проти компаній, пов’язаних з імовірною крадіжкою українського зерна.

Ще у проєкті комюніке прописане зобов'язання продовжувати надавати допомогу Україні у сфері безпеки доти, доки триває війна з рф. Йдеться про те, що "Велика сімка" зобов'яже рф заплатити за післявоєнне відновлення України.

Зменшити залежність від торгівлі з Китаєм

У попередньому проєкті комюніке, яке підпишуть за підсумками саміту, буде наголошено на необхідності зменшити залежність від торгівлі з Китаєм в критично важливих ланцюжках поставок і протидії "зловмисним практикам" у передачі технологій і розкритті даних. Проєкт підтвердив необхідність миру та стабільності в Тайванській протоці та закликає Китай тиснути на росію, щоб вона припинила агресію в Україні.

Важливі заяви на G7

Президент Джо Байден поінформував лідерів G7, що США підтримуватимуть спільні зусилля з союзниками щодо підготовки українських пілотів на літаках F-16, повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому. Очікується, що навчання відбудеться не в США, а, ймовірно, у Європі. Але американський персонал братиме участь у навчанні. Очікується, що це займе кілька місяців та почнеться "в найближчі тижні". G7 закликало росію продовжити Чорноморську зернову угоду та припинити "загрозу глобальним поставкам продовольства". Лідери G7 закликали до "світу без ядерної зброї", закликаючи росію, Іран, Китай і Північну Корею припинити ядерну ескалацію та прийняти нерозповсюдження, йдеться у заяві, опублікованій Білим домом.

Окрім цього, очікується, що президент Володимир Зеленський особисто відвідає саміт у Японії, хоча раніше була інформація лише про участь у форматі онлайн.