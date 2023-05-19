Санкции против рф, критика ядерного шантажа и ожидания от визита Зеленского. Главное о первом дне саммита G7

Лидеры Большой семерки расширили список товаров, которыми нельзя торговать с россией

В Хиросиме начался саммит богатейших демократий мира, стран Большой семерки (G7), который продлится с 19-21 мая. Главными темами стали проектирование единого ответа Китая и война россии против Украины.

"Телеграф" рассказывает, что нужно знать о первом дне встречи G7:

Санкции против рф

В пятницу буквы стран G7 согласились усилить санкции против россии, ограничив экспорт, который мог бы помочь ей в войне, передает Reuters. Это включает экспорт промышленного оборудования, инструментов и других технологий, которые рф использует для войны. В совместном заявлении, опубликованном в пятницу, говорится, что страны будут продолжать ограничивать российские доходы от торговли металлами и бриллиантами.

Акцент на бриллиантах сделали, чтобы ограничить поступление наличных в военную казну россии, поясняет BBC. Дело в том, что необработанные камни попадают в другие страны, после чего их полируют, а проследить страну происхождения после этого невозможно G7 хочет взять этот процесс под контроль.

Bloomberg обратил внимание на то, что страны G7 решили не вводить почти полный запрет на экспорт, а именно расширят существующие ограничения на ключевые товары. G-7 также будет нацелена на ключевые сектора, такие как производство, строительство, транспорт и бизнес-услуги. Кроме удара по доходам москвы, G-7 сосредоточена на том, чтобы устранить лазейки в санкциях и усилить последствия для третьих стран, из-за которых россия ввозит запрещенные товары. Так, G7 будет ограничивать торговлю российскими бриллиантами и принимать меры против стран, материально поддерживающих войну москвы.

Сразу после этого администрация президента США Джо Байдена приостановила экспорт широкого ассортимента товаров и добавила 71 компанию в "черный список", передает Reuters. Под ограничения попали даже предметы, которые используются в повседневной жизни, такие как бельевые сушилки, снегоочистительные машины и доильные аппараты

"Теперь вы даже не можете отправлять контактные линзы или противосолнечные очки ", — сказал вашингтонский юрист Кевин Вулф, добавив, что "проще было бы описать товары, которые не ограничены для экспорта в россию".

Среди 71 компаний, попавших в "черный список" США — 69 российских компаний, одна из Армении и одна из Кыргызстана. Это авиаремонтные заводы, пороховые, тракторные и автомобильные заводы, корабельные, инженерные центры.

Синхронно из США свой список санкционных планов опубликовала Великобритания, передает Reuters. Это планы запретить импорт российских алмазов, меди, алюминия и никеля и санкции против компаний, связанных с вероятной краже украинского зерна.

Еще в проекте коммюнике прописано обязательство продолжать оказывать помощь Украине в сфере безопасности до тех пор, пока идет война с РФ. Речь идет о том, что "Большая семерка" обяжет РФ заплатить за послевоенное восстановление Украины.

Уменьшить зависимость от торговли с Китаем

В предыдущем проекте коммюнике, которое подпишут по итогам саммита, будет отмечено необходимость уменьшить зависимость от торговли с Китаем в критически важных цепочках поставок и противодействия "злонамеренным практикам" в передаче технологий и раскрытии данных. Проект подтвердил необходимость мира и стабильности в Тайванском проливе и призывает Китай давить на россию, чтобы она прекратила агрессию в Украине.

Важные заявления на G7

Президент Джо Байден проинформировал лидеров G7, что США будут поддерживать совместные усилия с союзниками по подготовке украинских пилотов на самолетах F-16, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Ожидается, что обучение пройдет не в США, а, вероятно, в Европе. Но американский персонал будет участвовать в обучении. Ожидается, что это займет несколько месяцев и начнется в ближайшие недели. G7 призвало россию продлить Черноморское зерновое соглашение и прекратить "угрозу глобальным поставкам продовольствия". Лидеры G7 призвали к "миру без ядерного оружия", призывая россию, Иран, Китай и Северную Корею прекратить ядерную эскалацию и принять нераспространение, говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

Кроме того, ожидается, что президент Владимир Зеленский лично посетит саммит в Японии, хотя раньше была информация только об участии в формате онлайн.