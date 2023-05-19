ЗСУ досягли успіхів під Бахмутом, окупанти зазнають втрат на півдні: свіжі карти боїв в Україні

ЗСУ продовжують успішні наступальні дії в районі Бахмуту

ЗСУ має певні успіхи під Бахмутом, тоді як ворог продовжував невдалі спроби штурму відразу на декількох напрямках.

Про це свідчать нові карти боїв в Україні, які опублікував Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією Генштабу, що минулої доби противник завдав 39 ракетних і 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по нашій країні. Найбільш запеклі бої йдуть у Мар’їнці та Бахмуті.

Бої у Луганській та Харківській областях

Ворог не залишає спроб настання на північному сході від Куп’янська, а також по лінії Сватово-Кременна. Зокрема, їх було зафіксовано в районі Масютівки, Невського та Новоселівського.

Бої у Луганській та Харківській областях

У Нацгвардії України повідомляли, що окупанти почали залучати до атак додаткові кримінальні формування БАРС (Бойовий резерв російської армії) та Шторм-З для дій, щоб досягти якогось успіху на Лиманському напрямі. Фахівці зазначають, що такий жест може свідчити про критичне виснаження ворога.

Ситуація у Донецькій області

ЗСУ вдалося перехопити тактичну ініціативу і досягти тактично значних успіхів у районі Бахмуту, де було проведено контратаку 18 травня.

Російські джерела зазначали, що ЗСУ вдалося пробитися через російські оборонні лінії на південь та південний захід від Іванівського та Кліщіївки в районі Бахмута.

Бої у районі Бахмута

Підтверджував успіхи української армії та ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин. За його словами, росіяни були змушені "поступитися" 570 метрами території на північ від Бахмута.

Водночас у ЗСУ говорили, що наші військові минулої доби просунулися вглиб на 1700 метрів у районі міста.

Також за минулу добу ворог продовжував атаки на лінії Авдіївка-Донецьк, які успішними не стали.

Ситуація у Донецькій області

Ситуація на півдні України

Блогери з росії писали про нібито невдалий рейд українських військових через Дніпро на Херсонщині 17 травня. Він також зазначив, що активність наших захисників біля островів у дельті річки Дніпро останнім часом зросла.

Ситуація у Херсонській області

Водночас голова Об’єднаного прес-центру українських південних сил Наталія Гуменюк повідомляла, що окупанти затопили власні позиції на берегах Каховського водосховища, зазнавши великиї втрат.

Ситуація у Запорізькій області

Раніше "Телеграф" писав про те, що 18 травня невідомі підірвали залізницю у Криму.