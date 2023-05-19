Данілов проколовся? Стало відомо, чи Зеленський поїде на саміт G7

Зеленського не буде на саміті "Великої сімки" у Японії

У РНБО спростували інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський відвідає саміт "Великої сімки" у Японії, який триває з 19 по 21 травня.

У прес-службі відомства уточнили, що український лідер виступить на саміті онлайн.

Сьогодні про важливість поїздки Зеленського до Японії повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Він дав зрозуміти, що президент має особисто бути присутнім на саміті.

"Фізична присутність нашого президента є абсолютно важливою річчю для того, щоб відстоювати наші інтереси", – говорив він сьогодні в ефірі телемарафону.

Раніше поїздку Зеленського до японського міста Хіросіма підтверджувало японське агентство новин Kyodo і Bloomberg. За інформацією ЗМІ, президент України мав відвідати Хіросіму 21 травня.

Нагадаємо, що Зеленський отримав запрошення на переговори G7 особисто від прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, коли той приїжджав із візитом до Києва.

Як казав раніше глава японського уряду, виступ українського лідера перед учасниками саміту очікується у режимі онлайн у неділю, 21 травня.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що учасники "Великої сімки" готують "сюрприз" для Росії.