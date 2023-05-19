Данилов прокололся? Стало известно, поедет ли Зеленский на саммит G7

Зеленского не будет на саммите "Большой семерки" в Японии

В СНБО опровергли информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит "Большой семерки" в Японии, который проходит с 19 по 21 мая.

В пресс-службе ведомства уточнили, что украинский лидер выступит на саммите онлайн.

Сегодня о важности поездки Зеленского в Японию сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он дал понять, что президент должен лично присутствовать на саммите.

"Физическое присутствие нашего президента является абсолютно важной вещью для того, чтобы отстаивать наши интересы", – говорил он сегодня в эфире телемарафона.

Ранее поездку Зеленского в японский город Хиросима также подтверждало японское новостное агентство Kyodo и Bloomberg. По информации СМИ, президент Украины должен был посетить Хиросиму 21 мая.

Напомним, что Зеленский получил приглашение на переговоры G7 лично от премьер-министра Японии Фумио Кисиды, когда тот приезжал с визитом в Киев.

Как говорил ранее глава японского правительства, выступление украинского лидера перед участниками саммита ожидается в режиме онлайн в воскресенье, 21 мая.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что участники "Большой семерки" готовят "сюрприз" для россии.