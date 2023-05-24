Буде кілька ключових тем: з’явилися подробиці "Рамштайну-12"

У Пентагоні розкрили деталі майбутнього "Рамштайну"-12

На найближчому засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" торкнуться питань зміцнення української системи ППО, а також підтримки можливостей бронетанкової техніки ЗСУ. Під час переговорів обговорять й постачання винищувачів F-16.

Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

За його словами, міністр оборони України Олексій Рєзніков обговорив деталі майбутнього засідання з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Під час бесіди глава Пентагону розповів своєму українському колезі про те, які зусилля США доклали щодо надання допомоги у сфері безпеки України останнім часом.

У Пентагоні нагадали, що 12-й "Рамштайн" пройде 25 травня у онлайн-форматі.

Для довідки. Рамштайн – це військова база США Німеччини. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на ній зустрічаються представники нашої країни та Заходу для обговорення питань допомоги ЗСУ. Останнє засідання відбулося в офлайн форматі 21 квітня.

Раніше "Телеграф" писав про те, яка країна перша може передати Україні винищувачі F-16.