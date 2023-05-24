Министр обороны Британии посетил Украину: о чем договорились с Резниковым

Бен Уоллес заверил, что союзники Украины будут вместе с нами и будут помогать всеми возможными видами вооружения

Министр обороны Великобритании, которая всячески помогает Украине победить российских оккупантов, Бен Уоллес, 23 мая посетил Киев с рабочим визитом и встретился с главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым.

Об этом сообщает министерство обороны Украины.

Среди основных вопросов, обсуждаемых министрами, была передача Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, подготовка украинских военных, приоритеты по вооружению для победы Украины.

По словам Резникова, помимо натовской перспективы, собеседники обсудили видение Украины по стабилизации мира в Европе, в контексте формулы мира президента Владимира Зеленского.

"Союзники Украины будут вместе с ней и будут помогать всеми возможными видами вооружения, начиная с противотанковых ракет и завершая танками, Storm Shadow, и уже сейчас F-16. Президент Путин должен осознать, что он не может выиграть эту незаконную войну, которую развязал, несмотря на то, сколько он отправит насмерть российских солдат", — подчеркнул Бен Уоллес по итогам встречи.

Как сообщал "Телеграф", на ближайшем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", 25 мая, коснутся вопросов укрепления украинской системы ПВО, а также поддержки возможностей бронетанковой техники ВСУ. В ходе переговоров обсудят и поставки истребителей F-16.