Денег на войну будет меньше: Великобритания нанесла новый санкционный удар по россии

Великобритания нанесла новый удар по экономике россии

Великобритания ввела новый большой пакет санкций против российской федерации, которая второй год ведет полномасштабную войну в Украине.

Об этом 19 мая сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

В санкционный список попали 86 человек и компаний из России.

В частности, ограничительные меры введены против российских энергетических, металлургических, транспортных и военных компаний, а также в отношении банковского сектора. В списке оказались и компании, которые имеют отношение к хищению украинского зерна.

На сайте британского ведомства указано, что под санкции попали связанные с "Росатомом" компании, которые занимаются производством современных материалов и технологий, в том числе лазеры.

Ограничительные меры также ввели против компаний "Полюс", "Cеверсталь", FESCO, ММК, ОМК, ТМК, РМК, АФК "Система", а также против Росбанка, банка "ДОМ. РФ" и банка "Тинькофф".

Среди персональных санкций отмечается введение ограничений в отношении председателя совета директоров "Русской медной компании" Игоря Алтушкина, оккупационного главы Запорожской АЭС Олега Романенко, главы концерна "Калашников" Алана Лушникова и его гендиректора Владимира Лепина. Также в список попали 13 членов совета директоров "Газпромнефти".

"путин и его сторонники должны и будут платить цену за свое незаконное вторжение в Украину. Вот почему с помощью сегодняшних новых санкций мы усиливаем экономическое давление на него, усложняя ему ведение незаконной войны и причинение невыразимых страданий невинным украинцам.

Мы будем продолжать усиливать это давление и пресекать все возникающие формы обхода, пока Украина не победит и не будет обеспечен мир… Суверенные активы россии останутся без движения до тех пор, пока рф не согласится заплатить за ущерб, который она причинила Украине", — сказал глава британского МИД Джеймс Клеверли.

В то же время в рф уже успели заявить, что санкции Великобритании против "Северстали" якобы никак "не повлияют на работу компании".

Ранее "Телеграф" писал о том, что Британия готовит мощную военную помощь для Украины.