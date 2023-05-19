Укр

Война — день 450: жестокие бои за Бахмут продолжаются, рф стянула туда большую часть своих резервов

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
Бои за Украину длятся 450 дней
Бои за Украину длятся 450 дней. Фото Телеграф

Оперативно о главном 19 мая

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 450 дней. россия продолжает обстреливать различные населенные пункты в Украине, а также атаковать Бахмут. Туда, по данным Минобороны Украины, противник стащил большую часть своих резервов и значительно усилил группировку. Вместе с тем, ВСУ держат оборону, а местами и переходят в контратаку, откидывая российские войска с занимаемых ими позиций.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 19 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 США могут обучить украинских пилотов летать на истребителях F-16 всего за четыре месяца. Оценки пилотов, которые прошли обучение на летном тренажере, превзошли заявленные Пентагоном ожидания за две недели занятий.

Узнать о главных событиях 16 мая можно в публикации: Война — день 447: тяжелые бои за Бахмут, новые обстрелы Киева

С данными за 17 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 448: россияне продолжают бить по городам ракетами и уничтожают Бахмут артиллерией

О том, что происходило 18 мая, читайте в материале: Война — день 449: россияне активизировались на северном направлении, атаки на города Украины продолжаются

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#Украина #Россия #Война