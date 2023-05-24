Будет несколько ключевых тем: появились подробности "Рамштайна-12"

В Пентагоне раскрыли детали предстоящего "Рамштайна"-12

На ближайшем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" затронут вопросы укрепления украинской системы ПВО, а также поддержки возможностей бронетанковой техники ВСУ. Также во время переговоров обсудят поставки истребителей F-16.

Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер.

По его словам, министр обороны Украины Алексей Резников обсудил детали предстоящего заседания с министром обороны США Ллойдом Остином.

Во время беседы глава Пентагона рассказал своему украинскому коллеге о том, какие усилия США приложили по оказанию помощи в сфере безопасности Украины в последнее время.

В Пентагоне напомнили, что 12-й "Рамштайн" пройдет 25 мая в онлайн-формате.

Для справки. Рамштайн – это военная база США в Германии. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину на ней встречаются представители нашей страны и Запада для обсуждения вопросов помощи ВСУ. Последнее заседание прошло в офлайн формате 21 апреля.

Ранее "Телеграф" писал о том, какая страна первой может передать Украине истребители F-16.