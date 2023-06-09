НАТО может возглавить большой друг Украины: появилась реакция Байдена

В США готовы поддержать британского министра в должности генсека НАТО

США могут поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на должность генсека НАТО, куда стремится попасть и Украина.

Об этом лично заявил американский лидер Джо Байден во время пресс-конференции премьером Великобритании Риши Сунаком, сообщает "Европейская правда".

Байден отметил, что Уоллес является очень квалифицированным кандидатом, но до его назначения следует провести переговоры со всеми членами Альянса.

Как известно, о желании возглавить Альянс Уоллес заявил в середине мая. Тогда он назвал это "фантастической работой" и пообещал, что при нем все члены НАТО "смогут спать по ночам спокойно".

В данный момент Альянсом руководит Йенс Столтенберг, который сложит полномочия 30 сентября этого года. Он возглавляет НАТО с октября 2014 года. Недавно он признался, что больше не будет бороться за продолжение мандата.

В числе кандидатов на должность генсека НАТО кроме Уоллеса называют премьер-министра Эстонии Каю Каллас, главу правительства Нидерландов Марка Рютте, испанского премьера Педро Санчеса и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Напомним, что Великобритания является одним из главных партнеров Украины с момента полномасштабного вторжения россии. Британцы активно помогают нашим военным, а также поддерживают экономику Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Уоллес недавно посетил Украину и заявил, что его страна будет помогать ВСУ всеми необходимыми типами вооружения.