Упрощенное вступление Украины в НАТО: СМИ узнали о позиции Байдена

Украина стала еще ближе на пути к вступлению в НАТО

В США поддерживают план генсека НАТО Йенса Стотленберга, согласно которому Украина должна вступить в Альянс без завершения "плана действий по членству" (ПДЧ).

Как пишет Axios со ссылкой на свои источники в Белом доме, такой позиции придерживается президент США Джо Байден.

По данным собеседников издания, вопрос вступления Украины в НАТО обсуждали во время недавнего визита Столтенберга в США.

Во время переговоров в Белом доме генсек НАТО предложил, чтобы Альянс в скором времени заявил о прогрессе Украины на пути к членству. Идея Столтенберга заключается в том, что Киеву не нужно будет завершать пошаговый процесс ПДЧ, который должны были пройти другие восточноевропейские члены.

Один из источников издания отметил, что Байден искал "золотую середину", которая могла бы сплотить страны НАТО, и решил поддержать эту идею. При этом остается неясным, как отреагируют на такой формат вступления Украины в Альянс остальные его члены.

Публично объявить об этом решении могут на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Европарламент принял важную резолюцию по вступлению Украины в НАТО.