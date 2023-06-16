Спрощений вступ України до НАТО: ЗМІ дізналися про позицію Байдена

Україна стала ще ближче на шляху до вступу до НАТО

У США підтримують план генсека НАТО Єнса Стотленберга, згідно з яким Україна має вступити до Альянсу без завершення "плану дій щодо членства" (ПДЧ).

Як пише Axios з посиланням на свої джерела в Білому домі, таку позицію дотримується президент США Джо Байден.

За даними співрозмовників видання, питання вступу України до НАТО було обговорено під час нещодавнього візиту Столтенберга до США.

Під час переговорів у Білому домі генсек НАТО запропонував, щоб Альянс незабаром заявив про прогрес України на шляху до членства. Ідея Столтенберга полягає в тому, що Києву не потрібно буде завершувати покроковий процес ПДЧ, який мали пройти інші східноєвропейські члени.

Одне із джерел видання зазначило, що Байден шукав "золоту середину", яка могла б згуртувати країни НАТО, і вирішив підтримати цю ідею. При цьому залишається незрозумілим, як відреагують на такий формат вступу України до Альянсу решта його членів.

Публічно оголосити про це рішення можуть на липневому саміті НАТО у Вільнюсі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Європарламент ухвалив важливу резолюцію щодо вступу України до НАТО.