Україну — в НАТО: Європарламент проголосував за резолюцію

За відповідну резолюцію проголосували 425 депутатів

Сьогодні, 15 червня, Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій, серед іншого, закликає країни-члени НАТО розпочати процес прийняття України до Альянсу після завершення війни.

Про це повідомляє "Телеграф".

Євродепутати очікують, що процес вступу України в НАТО розпочнеться після завершення війни та його фіналізують якнайшвидше.

За відповідну резолюцію проголосували 425 депутатів, 38 голосували проти, 42 – утрималися.

У її тексті йдеться, що ЄС та країни-члени, як і союзники в НАТО та близькі партнери, мають у тісній співпраці з Україною створити тимчасовий механізм гарантій безпеки, який має бути запроваджений одразу після війни.

Європарламентарі зазначають, що інтеграція України до ЄС та НАТО має покращити ситуацію з безпекою для регіону та всього світу.

Ще одна частина резолюції була присвячена відновленню України. У Європі закликають ЄС створити для України комплексний пакет, який би враховував невідкладні, середньострокові та довгострокові потреби.

Депутати звернули увагу на важливість поєднання відновлення України, її євроінтеграційних кроків та інших реформ, а також зазначають, що важливо під час відновлення створювати кращу інфраструктуру, ніж втрачена, та враховувати при цьому політику Європейського зеленого курсу – щоб Україна перетворювалася на "вільну від викидів та цифровізовану сучасну європейську державу загального добробуту із ринковою економікою".

Крім того, в резолюції було порушено і тему підриву росіянами Каховської ГЕС. У Європі наполягають, що відповідальні за цей та інші військові злочини мають відповісти за свої дії згідно з міжнародним правом.

Нагадаємо, що поки Україна не вступила до НАТО, їй можуть запропонувати гарантії безпеки. Зараз в Альянсі розглядають кілька моделей для них.

Також ми повідомляли, що генсек НАТО назвав головні цілі нового "Рамштайну", який проходить 15 червня.