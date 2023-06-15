"Ізраїльський" варіант і ще один: у Чехії розповіли про можливі гарантії безпеки для України

Гарантії безпеки – це дуже широкий термін

В НАТО розглядають моделі безпеки для нашої країни. Там, як і хотів Володимир Зеленський, можуть юридично зафіксувати допомогу, яка вже надається, а також внести туди довгостроковий план підтримки.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він наголосив, що гарантії безпеки – це дуже широкий термін. Є кілька варіантів гарантій для України.

"Я чув про два типи або сценарії гарантій. Один — це гарантії, які були надані Фінляндії з початку процесу ратифікації її вступу. Інший підхід до гарантій безпеки застосований для Ізраїлю. Можливо, ми побачимо що-небудь посередині", — заявив Павло.

Водночас, на думку Павела, країни-члени НАТО зафіксують на папері те, що вони вже роблять для України, а також включатимуть довгостроковий план підтримки. Президент вважає, що для нього це вже звучить як гарантія.

"Але звичайно, це залежатиме від того, скільки коштів країни захочуть виділити на такий план. Але якщо є готовність надати план, то має бути також і готовність надати його у формі гарантії", — додав він.

Що таке "модель Фінляндії"

Після початку ратифікації вступу Фінляндії до НАТО їй було надано гарантії безпеки як у країн, що входять до Альянсу, у тому числі й положення статті 5, згідно з якою напад на одну країну-члена вважається нападом на всіх.

Що таке "приклад Ізраїлю"

"Ізраїльська модель" передбачає 10-річне зобов’язання зі США щодо безпеки. Гарантії безпеки передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва. Однак про залучення статті 5 не йдеться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США розмірковують над альтернативою вступу України до НАТО, а в Німеччині заявили, що Україна отримає гарантії безпеки після війни, проте обговорювати їх поки що зарано.