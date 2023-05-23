Шольц скептично висловився щодо членства України в НАТО. Раніше він відмовлявся постачати ЗСУ танки, але...

У Німеччині кажуть, що Україні треба виконати низку умов

Після завершення російського вторгнення Україна стане повноправним членом Європейського союзу, однак зі вступом до НАТО доведеться почекати.

Як розповів в інтерв’ю Welt канцлер Німеччини Олаф Шольц, росія не зможе перемогти у війні проти України, тому після завершення війни наша країна стане повноправним членом Європейського союзу.

При цьому глава німецького уряду наголосив, що у його партії підтримують принципи непорушності кордонів та незастосування військової сили.

Втім, Шольц не вважає, що Україна зможе приєднатися до НАТО після завершення російського вторгнення. За його словами, у 2008 році на саміті Альянсу було чітко озвучено, що Київ має перспективу приєднання до блоку, проте наразі зрозуміло, що "найближчим часом це не станеться".

"Критерії НАТО включають цілу низку умов, які Україна наразі виконати не може", — зазначив канцлер ФРН.

За його словами, Україна отримає гарантії безпеки після війни, проте обговорювати їх поки що зарано.

Варто зазначити, що Шольц після початку вторгнення росії став відомий тим, що затягував багато принципових рішень щодо постачання озброєння Україні. З приводу деяких позицій він взагалі спочатку говорив категоричне "ні", але попри це ЗСУ все ж таки з часом отримали кілька величезних збройових пакетів допомоги, які включали в себе і довгоочікувані танки Leopard 2.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг днями заявляв, що всі члени Альянсу досягли згоди на те, що Україна стане частиною військового союзу.