Навіть Угорщина? Столтенберг зробив гучну заяву про Україну в НАТО

Головним завданням для Альянсу зараз є " допомога Києву у воєнному конфлікті"

На Заході все частіше і впевненіше говорять про членство України в НАТО. Чергову гучну та обнадійливу заяву зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Його слова передає німецька газета Der Spiegel.

За його словами, всі країни Північноатлантичного альянсу згодні з тим, що Україна має стати членом НАТО.

"Я не можу передбачати рішення глав держав і урядів, але ясно одне: всі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом альянсу", — сказав Столтенберг, додаючи, що "Вони вже підкреслювали це на саміті минулого року і підтвердили в грудні".

Таким чином виходить, що за вступ України до НАТО — абсолютно всі країни Альянсу і навіть Угорщина, яка постійно ставить нам палиці в колеса і, наприклад, нещодавно дивно реагувала на слова Столтенберга про те, що "майбутнє України в НАТО".

При цьому, зазначає Генсаєк, головним завданням для Альянсу зараз є " допомога Києву у воєнному конфлікті".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Європі ухвалили важливу резолюцію щодо вступу України до НАТО.

Також ми повідомляли, що Зеленський пояснив, яка річ необхідна Україні для вступу до НАТО.