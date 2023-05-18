Даже Венгрия? Столтенберг сделал громкое заявление об Украине в НАТО

Главной задачей для Альянса сейчас является "помощь Киеву в военном конфликте"

На Западе все чаще и увереннее говорят о членстве Украины в НАТО. Очередное громкое и обнадеживающее заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Его слова передает немецкая газета Der Spiegel.

По его словам, все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом НАТО.

"Я не могу предвосхищать решения глав государств и правительств, но ясно одно: все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса", — сказал Столтенберг, добавляя, что "Они уже подчеркивали это на саммите в прошлом году и подтвердили в декабре".

Таким образом получается, что за вступление Украины в НАТО — абсолютно все страны Альянса и даже Венгрия, которая постоянно ставит нам палки в колеса и, например, совсем недавно странно реагировала на слова Столтенберга о том, что "будущее Украины в НАТО".

При этом, отмечает Генсаек, главной задачей для Альянса сейчас является "помощь Киеву в военном конфликте".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Европе приняли важную резолюцию по вступлению Украины в НАТО.

Также мы сообщали, что Зеленский объяснил, какая вещь необходима Украине для вступления в НАТО.