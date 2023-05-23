Шольц сказав, коли саме Україна вступить до ЄС

У Німеччині висловили впевненість, що наша країна зможе стати членом європейської родини

Незважаючи на те, що деякі європейські країни ставлять "палиці в колеса" Україні на її шляху до ЄС, у Німеччині висловили впевненість, що наша країна зможе стати членом європейської родини, і навіть сказали, коли саме.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

За його словами, Україна може вступити до ЄС вже після завершення війни з росією.

"Гірка глава в історії нашого континенту закінчиться тим, що вільна Україна вступить до Європейського Союзу як повноправний член", — заявив Шольц.

Він також додав, що його партія підтримує дію у Європі принципів незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав та права народів на самовизначення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після війни Україна зможе розраховувати і на членство в НАТО. Адже, за словами Єнса Столтенберга, всі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом альянсу.

Також ми повідомляли, що Євродепутат назвав рік, коли Україна може стати членом ЄС. При цьому він іронічно зазначає, що, наприклад, така країна, як Угорщина, має особливу думку щодо членства України в ЄС.