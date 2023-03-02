Євродепутат назвав рік, коли Україна може стати членом ЄС: "але ще є Угорщина"

Цей шлях може бути непростим

У Литві вважають, що Україна зможе стати повноправним членом Євросоюзу до 2029 року, якщо переговори з цього приводу відбуватимуться у "хорошому темпі". При цьому шлях може бути непростим.

Про це заявив екс-прем’єр Литви та депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс в інтерв’ю "Європейській правді".

Відповідаючи на запитання журналіста про те, коли Україна може розраховувати на повне членство в Європейському Союзі, Кубілюс висловив думку: якщо переговори відбуватимуться в такому ж темпі, як коли в ЄС приймали Литву, Польщу та інші країни, то це може зайняти три-чотири роки, і ще рік-два може зайняти ратифікація всіх договорів.

"Я можу сказати, що ми вже записали в різні документи, декларації, резолюції Європарламенту. Ми записали, що треба, щоб ЄС почав переговори з Україною щодо вже повного членства в Євросоюзі 2023 року і ми хочемо, щоб ці переговори проходили так, як вони проходили з нами, от скажімо — Литвою, Центральною Європою, Польщею. Наші переговори пройшли за три роки, Польща вона велика, як і Україна — переговори проходили чотири роки, таким чином ми думаємо, що переговори можуть добігти кінця десь до 2027 року, якраз коли Литва головуватиме в Євросоюзі. Потім ще рік-два потрібно на ратифікацію договорів. Ми думаємо, що у хорошому такому темпі можна сподіватися, що Україна зможе 2029 року брати участь у виборах Європарламенту”, — каже Кубілюс.

При цьому депутат іронічно зазначає, що Будапешт має окрему думку щодо члкнства України у ЄС.

"Існують ще такі країни, як Угорщина. Тому не все так просто. Це я таку перспективу озвучую — до 2029 року мати повне членство. Але, звісно, обидві сторони мають працювати. Україна має робити реформи, а в ЄС ми повинні, я б так сказав узагальнено, зібрати політичну волю і повернутися до амбітної будови європейської архітектури з розширенням. Так як Європа поводилася в 1990-ті роки", — вважає політик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ЄС висловилися про перспективи вступу України.

Також ми повідомляли про те, що президент Угорщини поставила Україні умову для вступу до ЄС.