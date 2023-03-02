Евродепутат назвал год, когда Украина может стать членом ЕС: "но есть еще Венгрия"

Этот путь может быть непростым

В Литве считают, что Украина сможет стать полноправным членом Евросоюза к 2029 году, если переговоры по этому поводу будут проходить в "хорошем темпе". При этом путь может быть непростым.

Об этом заявил экс-премьер Литвы и депутат Европарламента Андрюс Кубилюс в интервью "Европейской правде".

Отвечая на вопрос журналиста о том, когда Украина может рассчитывать на полное членство в Европейском Союзе, Кубилюс выразил мнение, что если переговоры будут проходить в таком же темпе, как когда в ЕС принимали Литву, Польшу и другие страны, то это может занять три-четыре года, и еще год-два может занять ратификация всех договоров.

"Я могу сказать то, что мы уже записали в разные документы, декларации, резолюции Европарламента. Мы записали, что нужно, чтобы ЕС начал бы переговоры с Украиной насчет уже полного членства в Евросоюзе в 2023 году и мы хотим, чтобы эти переговоры проходили, так как они проходили с нами, вот скажем — Литвой, Центральной Европой, Польшей. Наши переговоры прошли за три года, Польша она большая, как и Украина — переговоры проходили четыре года. Таким образом мы думаем, что переговоры могут подойти к концу, где-то к 2027 году, как-раз когда Литва будет председательствовать в Евросоюзе. Потом еще год-два нужен на ратификацию договоров. Мы думаем, что в хорошем таком темпе можно надеяться, что Украина сможет в 2029 году участвовать в выборах Европарламента", — говорит Кубилюс.

При этом, депутат иронично отмечает, что Будапешт имеет особое мнение относительно членства Украины в ЕС.

"Существуют еще такие страны, как Венгрия. Поэтому не все так просто. Это я такую перспективу озвучиваю — к 2029 году иметь полное членство. Но, конечно, обе стороны должны работать. Украина должна делать реформы, а в ЕС мы должны, я бы так сказал обобщенно, собрать политическую волю и вернуться к амбициозному строению европейской архитектуры с расширением. Так как Европа себя вела в 1990-е годы", — считает политик.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ЕС высказались о перспективах вступления Украины.

Также мы сообщали о том, что президент Венгрии поставила Украине условие для вступления в ЕС.