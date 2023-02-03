Сроков нет, но есть условие: в ЕС высказались о перспективах вступления Украины

У каждой страны ЕС своя история вступления в Сообщество и единого механизма не существует

У Украины нет установленного периода, за который она должна вступить в Евросоюз. Но есть обязательные требования и цели, которых нужно достичь перед этим.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает "Укринформ". По ее словам, вступление нашей страны в ЕС должно быть выгодно всем сторонам.

Урсула фон дер Ляен отметила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут начаты только после того, как будут достигнуты все цели, поставленные перед нашей страной. Также президент Еврокомиссии напомнила, что нет единого варианта вступления в ЕС и 21 страна, которая уже есть его членом, имеет индивидуальную историю присоединения. Уже сейчас Украина показывает феноменальные результаты по внедрению европейских стандартов.

"Это просто феноменально. Вы сейчас в состоянии войны, но… защищая свою страну от страны-агрессора, вам удается обеспечивать один результат за другим", — подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ЕС проведет большой саммит к годовщине войны в Украине. На нем обсудят геополитические и экономические последствия войны в Украине.