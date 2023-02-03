Термінів немає, але є умова: у ЄС висловилися про перспективи вступу України

У кожної країни ЄС своя історія вступу до Спільноти та єдиного механізму не існує

Україна не має встановленого періоду, за який вона має вступити до Євросоюзу. Але є обов’язкові вимоги та цілі, яких потрібно досягти перед цим.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Укрінформ". За її словами, вступ нашої країни до ЄС має бути вигідним усім сторонам.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що переговори про вступ України до ЄС будуть розпочаті лише після того, як буде досягнуто всіх цілей, поставлених перед нашою країною. Також президентка Єврокомісії нагадала, що немає єдиного варіанта вступу до ЄС та 21 країна, яка вже є його членом, має індивідуальну історію приєднання. Вже зараз Україна показує феноменальні результати щодо впровадження європейських стандартів.

"Це просто феноменально. Ви зараз у стані війни, але... захищаючи свою країну від країни-агресора, вам вдається забезпечувати один результат за іншим", — наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЄС проведе великий саміт до річниці війни в Україні. На ньому обговорять геополітичні та економічні наслідки війни в Україні.