Шольц скептически высказался по поводу членства Украины в НАТО. Ранее он отказывался поставлять ВСУ танки, но...

В Германии говорят, что Украине надо выполнить ряд условий

После завершения российского вторжения Украина станет полноправным членом Европейского союза, однако со вступлением в НАТО придется повременить.

Как рассказал в интервью Welt канцлер Германии Олаф Шольц, россия не сможет победить в войне против Украины, а потому после завершения войны наша страна станет полноправным членом Европейского союза.

При этом глава немецкого правительства подчеркнул, что в его партии поддерживают принципы нерушимости границ и неприменения военной силы.

Впрочем, Шольц не думает, что Украина сможет присоединиться к НАТО после завершения российского вторжения. По его словам, в 2008 году на саммите Альянса было четко озвучено, что Киев имеет перспективу присоединения к блоку, однако сейчас ясно, что "в ближайшее время это не произойдет".

"Критерии НАТО включают в себя целый ряд условий, которые Украина в настоящее время выполнить не может", — отметил канцлер ФРГ.

По его словам, Украина получит гарантии безопасности после войны, однако обсуждать их пока рано.

Стоит отметить, что Шольц после начала вторжения россии стал известен тем, что затягивал многие принципиальные решения относительно поставок вооружения Украине. По поводу некоторых позиций он и вовсе поначалу говорил категорическое "нет", но несмотря на это ВСУ все же спустя время получили несколько огромных оружейных пакетов помощи, которые включали в себя и долгожданные танки Leopard 2.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях заявлял, что все члены Альянса достигли согласия в том, что Украина станет частью военного союза.