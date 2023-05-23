Шольц сказал, когда конкретно Украина вступит в ЕС

В Германии высказали уверенность, что наша страна сможет стать членом европейской семьи

Не смотря на то, что некоторые европейские страны ставят "палки в колеса" Украине на её пути в ЕС, в Германии высказали уверенность, что наша страна сможет стать членом европейской семьи, и даже сказали, когда конкретно.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, Украина может вступить в ЕС уже после завершения войны с россией.

"Горькая глава в истории нашего континента закончится тем, что свободная Украина вступит в Европейский Союз как полноправный член", — заявил Шольц.

Он также добавил, что что его партия поддерживает действие в Европе принципов неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.

Напомним, ранее мы писали о том, что после войны Украина сможет рассчитывать и на членство в НАТО. Ведь, по словам, Йенса Столтенберга, все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

Также мы сообщали, что Евродепутат назвал год, когда Украина может стать членом ЕС. При этом, он иронично отмечает, что, например, такая страна, как Венгрия имеет особое мнение относительно членства Украины в ЕС.