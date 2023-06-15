Украину - в НАТО: Европарламент проголосовал за резолюцию

За соответствующую резолюцию проголосовали 425 депутатов

Сегодня, 15 июня, Европарламент одобрил резолюцию в поддержку Украины, в которой, среди прочего, призывает страны-члены НАТО начать процесс принятия Украины в Альянс после завершения войны.

Об этом сообщает "Телеграф".

Евродепутаты ожидают, что процесс вступления Украины в НАТО начнется после завершения войны и его финализируют как можно быстрее.

За соответствующую резолюцию проголосовали 425 депутатов, 38 голосовали против, 42 – воздержались.

В её тексте говорится, что ЕС и страны-члены, как и союзники в НАТО и близкие партнеры, должны в тесном сотрудничестве с Украиной создать временный механизм гарантий безопасности, который должен быть внедрен сразу после войны.

Европарламентарии отмечают, что интеграция Украины в ЕС и НАТО должна улучшить ситуацию с безопасностью для региона и всего мира.

Еще одна часть резолюции была посвящена восстановлению Украины. В Европе призывают ЕС создать для Украины комплексный пакет, который бы учитывал неотложные, среднесрочные и долгосрочные потребности.

Депутаты обратили внимание на важность сочетания восстановления Украины, ее евроинтеграционных шагов и других реформ, а также отмечают, что важно во время восстановления создавать лучшую инфраструктуру, чем утраченная, и учитывать при этом политику Европейского зеленого курса – чтобы Украина превращалась в "свободное от выбросов и цифровизированное современное европейское государство всеобщего благосостояния с рыночной экономикой".

Кроме того, в резолюции была затронута и тема подрыва россиянами Каховской ГЭС. В Европе настаивают, что ответственные за это и другие военные преступления должны ответить за свои действия согласно международному праву.

Напомним, что пока Украина не вступила в НАТО, ей могут предложить гарантии безопасности. Сейчас в Альянсе рассматривают несколько моделей для них.

Также мы сообщали, что генсек НАТО назвал главные цели нового "Рамштайна", который проходит 15 июня.