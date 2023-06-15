"Израильский" вариант и еще один: в Чехии рассказали о возможных гарантиях безопасности для Украины

Гарантии безопасности – это очень широкий термин

В НАТО рассматривают модели безопасности для нашей страны. Там, как и хотел Владимир Зеленский, могут юридически зафиксировать помощь, которая уже предоставляется, а также внести туда долгосрочный план поддержки.

Об этом заявил президент Чехии Петри Павел в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что гарантии безопасности – это очень широкий термин. Есть несколько вариантов гарантий для Украины.

"Я слышал о двух типах или сценариях гарантий. Один — это гарантии, которые были предоставлены Финляндии с начала процесса ратификации ее вступления. Другой подход к гарантиям безопасности применен для Израиля. Возможно, мы увидим что-нибудь посередине", — заявил Павел.

При этом, по мнению Павела, страны-члены НАТО зафиксируют на бумаге то, что они уже делают для Украины, а также включат долгосрочный план поддержки. Президент считает, что для него это уже звучит как гарантия.

"Но конечно, это будет зависеть от того, сколько средств страны захотят выделить на такой план. Но если есть готовность предоставить план, то должна быть также и готовность предоставить его в форме гарантии", — добавил он.

Что такое "модель Финляндии"

После начала ратификации вступления Финляндии в НАТО ей были предоставлены гарантии безопасности как у стран, входящих в Альянс, в том числе и положения статьи 5, согласно которой нападение на одну страну-члена считается нападением на всех.

Что такое "пример Израиля"

"Израильская модель" предусматривает 10-летнее обязательство из США по безопасности. Гарантии безопасности предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства. Однако о привлечении статьи 5 речи не идет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США размышляют над альтернативой вступления Украины в НАТО, а в Германии заявили, что Украина получит гарантии безопасности после войны, однако обсуждать их пока рано.