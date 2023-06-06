Официально: россияне взорвали Каховскую ГЭС – ОК "Юг"
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Некоторым населенным пунктам Херсона может угрожать подтопление
Каховская гидроэлектростанция в ночь на 6 июня была взорвана российскими оккупантами. Факт разрушения подтвердили представители оперативного командования "Юг".
Соответствующую информацию они разместили на официальной Facebook-странице. Военные отмечают, что масштабы разрушения еще уточняются.
При этом также следует установить скорость движения и объемы воды, дополнительно попадающей в акваторию Днепра. Как известно, подрыв Каховской ГЭС может послужить причиной подтопления отдельных районов Херсонщины.
Также в ОК "Юг" уже опубликовали первые правила поведения для жителей ближайших к ГЭС населенных пунктов.
Отметим, что Каховская ГЭС считается последней в списке Днепровского каскада гидроэлектростанций. Она находится в 5 километрах от Новой Каховки Херсонской области. Этот населенный пункт пока временно неподконтролен Украине.
До российского вторжения именно эта станция обеспечивала годовую регулировку стока Днепра, что позволяло поставлять электроэнергию, а также помогать в орошении и водоснабжении засушливых регионов юга Украины.
Стоит напомнить, что о предполагаемом подрыве Каховской ГЭС как провокации россиян президент Владимир Зеленский предупреждал еще в октябре 2022 года.
"Телеграф" рассказывал, к каким возможным последствиям может привести разрушение дамбы на станции.