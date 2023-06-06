Официально: россияне взорвали Каховскую ГЭС – ОК "Юг"

Некоторым населенным пунктам Херсона может угрожать подтопление

Каховская гидроэлектростанция в ночь на 6 июня была взорвана российскими оккупантами. Факт разрушения подтвердили представители оперативного командования "Юг".

Соответствующую информацию они разместили на официальной Facebook-странице. Военные отмечают, что масштабы разрушения еще уточняются.

При этом также следует установить скорость движения и объемы воды, дополнительно попадающей в акваторию Днепра. Как известно, подрыв Каховской ГЭС может послужить причиной подтопления отдельных районов Херсонщины.

Также в ОК "Юг" уже опубликовали первые правила поведения для жителей ближайших к ГЭС населенных пунктов.

Отметим, что Каховская ГЭС считается последней в списке Днепровского каскада гидроэлектростанций. Она находится в 5 километрах от Новой Каховки Херсонской области. Этот населенный пункт пока временно неподконтролен Украине.

Каховская ГЭС карта

До российского вторжения именно эта станция обеспечивала годовую регулировку стока Днепра, что позволяло поставлять электроэнергию, а также помогать в орошении и водоснабжении засушливых регионов юга Украины.

Стоит напомнить, что о предполагаемом подрыве Каховской ГЭС как провокации россиян президент Владимир Зеленский предупреждал еще в октябре 2022 года.

"Телеграф" рассказывал, к каким возможным последствиям может привести разрушение дамбы на станции.