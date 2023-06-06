Затопит ли Херсон и какие будут последствия для экологии: эксперт оценила масштаб катастрофы на Каховской ГЭС

Эколог Татьяна Лампика проанализировала "Телеграфу" угрозы и указала на возможный позитив

Подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС представляет огромную угрозу населению, несет риски значительных подтоплений и внезапный вред. Однако это может иметь и некоторые положительные последствия для экологии.

Такое мнение "Телеграфу" высказала эколог Татьяна Лампика.

"Нужно разделить последствия для людей и гражданской сферы (застройка и проживание людей на прибрежно-защитной территории) и экологические. Как эколог могу отметить, что эта ситуация не так уж плоха (если анализировать чисто экологические последствия). Имею в виду — прочистка реки, восстановление водоемов, которые там есть вокруг, наполнение Черного моря речной водой, восстановление того, что там было до того, как строили эту ГЭС", — говорит эколог.

Она также отметила, что согласна с мнением выдающегося украинского ученого, профессора Аркадия Шапаря (бывшего директора Института проблем природопользования и экологии НАН Украины, который глубоко занимался изучением украинских водных ресурсов. — Ред.), у которого при жизни была теория восстановления водных ресурсов Украины в контексте обезвоживания/исчезновения рек и водоемов. Ученый настаивал на необходимости спуска воды из водохранилищ.

"То есть только за счет этого мы сможем восстановить природное водоснабжение во всех украинских реках. Поэтому я призываю разделять эти вещи (гибель животных и страдания людей и вопросы экологии). С экологической точки зрения спуск воды — не так уж плохо. Затопление Херсона возможно. Мы же понимаем, что за почти 70 лет (Каховскую ГЭС запустили в 1956 году. — Ред.) люди застроили на берегах все, что можно было застроить, и вода не может спокойно выйти в Черное море. Ведь для нее есть большое количество препятствий", — отмечает эксперт.

Однако Татьяна Лампика считает, что в Херсонской области вода задержится максимально долго.

"Максимальное время будут затоплены эти территории, поскольку воде нужно время, чтобы она ушла из региона и вышла в Черное море, — говорит эколог. — Понятно, что это трагедия для людей, для всего живого. Но и нужно понимать, сколько животных и живого погибло, когда затапливали территорию под водохранилище во время строительства ГЭС. Там была уникальная природная зона, были луга и большое количество краснокнижных животных и растений. До этого там была уникальная природная зона. В то же время, да, сейчас для Херсонщины подрыв дамбы является трагедией".

Напомним, что первоначально информацию о подрыве дамбы распространяли исключительно российские источники. Судя по всему, подрыв произошел изнутри Каховской ГЭС, ведь в этой зоне не велось никаких активных боевых действий ни с украинской, ни с оккупационной стороны.

"Телеграф" уже рассказывал, чем может грозить разрушение дамбы на станции.

Также мы публиковали фото и видео, происходящего на Каховской ГЭС после подрыва: водохранилище быстро "беднеет". Днепр, в свою очередь, становится более полноводным, так что существует серьезный риск подтопления части населенных пунктов. В некоторых уже начался процесс эвакуации.