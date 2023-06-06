Чи затопить Херсон і які будуть наслідки для екології: експертка оцінила масштаб катастрофи на Каховській ГЕС

Екологиня Тетяна Лампіка проаналізувала "Телеграфу" загрози та вказала на можливий позитив

Підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС становить величезну загрозу для населення, несе ризики значних підтоплень та раптову шкоду. Однак це може мати й певні позитивні наслідки для екології.

Таку думку "Телеграфу" висловила екологиня Тетяна Лампіка.

"Треба розділити наслідки для людей і цивільної сфери (забудова і проживання людей на прибережно-захисній території) та екологічні. Як еколог можу зазначити, що ця ситуація не така вже й погана (якщо аналізувати суто екологічні наслідки). Маю на увазі — прочистка річки, відновлення водойм, які там є навколо, наповнення Чорного моря річною водою, віднова того, що там було до того, як будували цю ГЕС", — каже екологиня.

Вона також зазначила, що погоджується з думкою видатного українського вченого, професора Аркадія Шапаря (колишнього директора Інституту проблем природокористування та екології НАН України, який глибоко займався вивченням українських водних ресурсів. — Ред.), у якого за життя була теорія відновлення водних ресурсів України в контексті зневоднення/зникнення річок та водойм. Вчений наполягав на необхідності спуску води з водосховищ.

"Тобто, тільки за рахунок цього ми зможемо відновити природне водопостачання в усіх українських річках. Тому я закликаю розділяти ці речі (загибель тварин і страждання людей та питання екології). З екологічної точки зору спуск води — не так вже й погано. Затоплення Херсона можливе, якщо вода не буде швидко уходити. Ми ж розуміємо, що за майже 70 років (Каховську ГЕС запустили 1956 року. — Ред.) люди забудували на берегах все, що можна було забудувати, і вода не може спокійно вийти в Чорне море. Адже для неї є велика кількість перешкод", — зазначає експертка.

Однак Тетяна Лампіка вважає, що в Херсонській області вода буде затримуватися максимально довго.

"Максимальний час будуть затоплені ці території, оскільки воді треба час, щоб вона пішла з регіону і вийшла в Чорне море, — каже екологиня. — Зрозуміло, що це трагедія для людей, для усього живого. Але і треба розуміти, скільки тварин та живого загинуло, коли затоплювали територію під водосховище під час будівництва ГЕС. Там була унікальна природна зона, були луки та велика кількість червонокнижних тварин і рослин. До того там була унікальна природна зона. Водночас, так, зараз для Херсонщини підрив дамби є трагедією".

Нагадаємо, що початково інформацію про підрив греблі поширювали виключно російські джерела. Судячи з усього, підрив стався зсередини Каховської ГЕС, адже у цій зоні не велося жодних активних бойових дій ні з українського, ні з окупаційного боку.

"Телеграф" уже розповідав, чим може загрожувати руйнування дамби на станції.

Також ми публікували фото та відео, що відбувається на Каховській ГЕС після підриву: водосховище швидко "бідніє". Дніпро, в свою чергу, стає більш повноводним, тож існує серйозний ризик підтоплення частини населених пунктів. У деяких вже розпочався процес евакуації.