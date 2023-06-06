Водосховище швидко "бідніє": яка наразі ситуація на Каховській ГЕС (фото і відео)

Рівень води в Каховському водосховищі швидко зменшується

Ситуація на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС поки є вельми критичною – у однойменному водосховищі різко падає рівень води. Дніпро, в свою чергу, стає більш повноводним, тож існує серйозний ризик підтоплення частини населених пунктів. У деяких вже розпочався процес евакуації.

У мережі вже з'явилися перші фото та відео зруйнованої ГЕС. Деякі із них публікує Telegram-канал "Х-й Херсон".

Рух води вельми швидкий, тож залишки дамби на станції просто змиває у річку. Цей процес поки не зупинити, тож Каховське водосховище втрачатиме воду. Як відзначають у Нікопольській РВА, наразі фіксується зменшення рівня води в водосховищі зі швидкістю 15 см/годину.

Так наразі виглядає Каховська ГЕС

Жителів півдня закликають запастися питною і технічною водою — про всяк випадок.

Також у мережі з'явилася інформація, що окрім дамби від вибуху також могли постраждати генератори і турбіни самої гідроелектростанції. Це може спричинити збитки на мільйони доларів, які, звісно, росії згодом доведеться заплатити у якості репарацій.

Каховська ГЕС на карті

Слід зазначити, що від підриву станції може постраждати не лише Херсонщина. Як зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, ризику підтоплення Кінбурнської коси наразі немає, однак теоретично через воду може зникнути дорога, через що півострів тимчасово перетвориться на острів.

Нагадаємо, що про підрив дамби стало початково відомо рано-вранці 6 червня. Інформація розповсюджувалася із російських ЗМІ, пізніше її підтвердили в ОК "Південь". Про можливі провокації на Каховській ГЕС президент Володимир Зеленський повідомляв ще у жовтні 2022 року.