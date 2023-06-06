Окупанти заявили про підрив Каховської ГЕС: в мережі з'явилося відео

У разі правдивості відео на евакуацію у жителів є лічені години

Ранок 6 червня після чергової нічної ракетної атаки на Україну виявився не менш нервовим – окупанти заявляють, що підірвано Каховську ГЕС. Гідроелектростанція знаходиться у Херсонській області – на річці Дніпро. Місцева влада поки офіційно не підтверджувала правдивість даних про вибухи на станції.

Відео із ймовірним проривом води саме через дамбу Каховської ГЕС уже розійшлося мережею. Першоджерелом цих даних стали російські "воєнкори", чиї заяви вельми рідко проходять перевірку на правдивість.

Скрін із одного із z-пабліків

Тим не менш підрив Каховської ГЕС може виявитися не пустими словами, адже таким сценарієм росіяни неодноразово погрожували українській стороні. Особливо багато натяків на таку можливість з'явилося після звільненням Херсону, однак тоді лише словами все і обмежилося.

Зазначимо, що окремі херсонські пабліки повідомляють про начебто збільшення рівня води у Дніпрі. Цілком імовірно, що певні вибухи могли не зруйнувати, а частково пошкодити будівлю Каховської ГЕС. Інформації від офіційних осіб — місцевої чи вищої влади — поки не було.

Каховська ГЕС на карті

Слід зазначити, що інформація про ймовірне замінування Каховської ГЕС з'являлася ще у минулому році. Путінські війська за допомогою контрольованого підриву могли частково допомогти собі покращити оперативну ситуацію на східному відрізку фронту.

"Телеграф" також писав, до чого саме може призвести руйнування дамби на станції.