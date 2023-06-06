Оккупанты заявили о подрыве Каховской ГЭС: в сети появилось видео

В случае правдивости видео на эвакуацию у жителей есть считанные часы

Утро 6 июня после очередной ночной ракетной атаки на Украину оказалось не менее нервным – кафиры заявляют, что взорвана Каховская ГЭС. Гидроэлектростанция находится в Херсонской области – на реке Днепр. Местные власти пока официально не подтверждали правдивость данных о взрывах на станции.

Видео с вероятным прорывом воды именно из-за дамбы Каховской ГЭС уже разошлось по сети. Первоисточником этих данных стали российские "военкоры", чьи заявления очень редко проходят проверку на правдивость.

Скрин из одного из z-пабликов

Тем не менее, подрыв Каховской ГЭС может оказаться не пустыми словами, ведь таким сценарием россияне неоднократно угрожали украинской стороне. Особенно много намеков на такую возможность появилось после освобождения Херсона, однако тогда только словами все и ограничилось.

Отметим, что отдельные херсонские паблики сообщают о якобы увеличении уровня воды в Днепре. По всей вероятности, определенные взрывы могли не разрушить, а частично повредить здание Каховской ГЭС. Информации от официальных лиц — местных или высших властей — пока не было.

Каховская ГЭС на карте

Следует отметить, что информация о вероятном заминировании Каховской ГЭС появлялась еще в прошлом году. Путинские войска с помощью контролируемого подрыва могли частично помочь улучшить оперативную ситуацию на восточном отрезке фронта.

"Телеграф" также писал, к чему может привести разрушение дамбы на станции.