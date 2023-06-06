Мониторинговые сервисы сообщают о запуске ракет в сторону Украины: куда они могут лететь

Ожидается, что российские ракеты достигнут Украины примерно через час

В ночь на 6 июня российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95мс выпустили из Каспийского моря ракеты Х-101/555. Летят они в сторону Украины, а в Киеве и области уже объявлена воздушная тревога и работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые группы. А в Киевской областной военной администрации подтвердили, что в регионе повышенная опасность, жителей столицы просят находится в укрытиях.

Обновлено 01:28. Стратегические бомбардировщики покинули рубежи пусков ракет. Ракеты войдут в воздушное пространство Украины примерно через 40 минут, сообщают мониторинговые группы.

Помимо ракет, в сторону украинской столицы движутся БПЛА. В области и городе уже работает ПВО.

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