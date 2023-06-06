Моніторингові сервіси повідомляють про запуск ракет у бік України: куди вони можуть летіти
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Очікується, що російські ракети досягнуть України приблизно за годину
У ніч проти 6 червня російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95мс випустили з Каспійського моря ракети Х-101/555. Летять вони у бік України, а в Києві та області вже оголошено повітряну тривогу та працює ППО.
Про це повідомляють моніторингові групи. А в Київській обласній військовій адміністрації підтвердили, що в регіоні підвищена небезпека, мешканців столиці просять перебувати в укриттях.
Оновлено 01:28. Стратегічні бомбардувальники залишили рубежі пусків ракет. Ракети увійдуть у повітряний простір України приблизно за 40 хвилин, повідомляють моніторингові групи.
Окрім ракет, у бік української столиці рухаються БПЛА. В області та місті вже працює ППО.
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