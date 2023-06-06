Офіційно: росіяни підірвали Каховську ГЕС – ОК "Південь"
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Деяким населеним пунктам Херсонщини може загрожувати підтоплення
Каховська гідроелектростанція в ніч на 6 червня була підірвана російськими окупантами. Факт руйнування підтвердили представники оперативного командування "Південь".
Відповідну інформацію вони розмістили на офіційній Facebook-сторінці. Військові зазначають, що наразі масштаби руйнування ще уточнюються.
При цьому також варто встановити швидкість руху та обсяги води, що додатково потрапляє в акваторію Дніпра. Як відомо, підрив Каховської ГЕС може стати причиною підтоплення окремих районів Херсонщини.
Також в ОК "Південь" уже опублікували перші правила поведінки для жителів найближчих до ГЕС населених пунктів.
Зазначимо, що Каховська ГЕС вважається останньою в переліку Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Вона знаходиться за 5 кілометрів від Нової Каховки, що на Херсонщині. Цей населений пункт поки що тимчасово непідконтрольний Україні.
До російського вторгнення саме ця станція забезпечувала річне регулювання стоку Дніпра, що дозволяло постачати електроенергію, а також допомагати у зрошенні і водозабезпеченні засушливих регіонів півдня України.
Варто нагадати, що про ймовірний підрив Каховської ГЕС, як провокацію росіян, президент Володимир Зеленський попереджував ще у жовтні 2022 року.
"Телеграф" розповідав, до яких можливих наслідків може призвести руйнування дамби на станції.