Офіційно: росіяни підірвали Каховську ГЕС – ОК "Південь"

Деяким населеним пунктам Херсонщини може загрожувати підтоплення

Каховська гідроелектростанція в ніч на 6 червня була підірвана російськими окупантами. Факт руйнування підтвердили представники оперативного командування "Південь".

Відповідну інформацію вони розмістили на офіційній Facebook-сторінці. Військові зазначають, що наразі масштаби руйнування ще уточнюються.

При цьому також варто встановити швидкість руху та обсяги води, що додатково потрапляє в акваторію Дніпра. Як відомо, підрив Каховської ГЕС може стати причиною підтоплення окремих районів Херсонщини.

Також в ОК "Південь" уже опублікували перші правила поведінки для жителів найближчих до ГЕС населених пунктів.

Зазначимо, що Каховська ГЕС вважається останньою в переліку Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Вона знаходиться за 5 кілометрів від Нової Каховки, що на Херсонщині. Цей населений пункт поки що тимчасово непідконтрольний Україні.

Каховська ГЕС карта

До російського вторгнення саме ця станція забезпечувала річне регулювання стоку Дніпра, що дозволяло постачати електроенергію, а також допомагати у зрошенні і водозабезпеченні засушливих регіонів півдня України.

Варто нагадати, що про ймовірний підрив Каховської ГЕС, як провокацію росіян, президент Володимир Зеленський попереджував ще у жовтні 2022 року.

"Телеграф" розповідав, до яких можливих наслідків може призвести руйнування дамби на станції.