Кримські татари назвали виконавців підриву Каховської ГЕС

Звинувачення російської сторони у обстрілах з боку ЗСУ абсолютно безпідставні

Представники військового партизанського руху "АТЕШ", більшість якого складають кримські татари, заявили, що знають справжніх виконавців вибуху на Каховській ГЕС. За їхніми даними, вибухівка здетонувала через заплановані дії бійців 1 батальйону 205-ї мотострілкової бригади армії рф.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі руху. Як зазначають "атешівці", за виконання терористичних наказів партизани уже планують помсту.

"Ми вже розіслали орієнтування керівництва бригади і виконавців цього злочину нашим агентам. За таке будемо мститися!" — попереджають представники "АТЕШ".

Слід зазначити, що вищезгаданий батальйон базується у місті Будьоновськ Ставропольського краю.

Будьоновськ на карті

Як відомо, підрив дамби Каховської ГЕС стався у ніч на вівторок, 6 червня. Росіяни заявили, що руйнування відбулося через обстріли з боку ЗСУ, хоча в цьому районі не велося жодних бойових дій саме через близькість станції.

Наразі Каховське водосховище стрімко втрачає воду, через що на Херсонщині оголошено евакуацію із окремих населених пунктів. Президент Володимир Зеленський скликав термінові збори РНБО і назвав дії росіян ще одним доказом їхнього тероризму проти українців.