Є додаткова загроза для ЗАЕС: в "Енергоатомі" прокоментували підрив Каховської ГЕС

Поки атомники рекомендують не панікувати, ситуація знаходиться під контролем

Підрив російськими військовими Каховської ГЕС негативно вплине на роботу Запорізької атомної електростанції. В "Енергоатомі" зазначають, що наразі ситуація контролюється, однак рівень води у Каховському водосховищі стрімко зменшується.

Про це йдеться у офіційному Telegram-каналі організації. Енергетики підкреслюють, що водосховище і ЗАЕС тісно пов'язані, адже вода регулярно підживлювала конденсатори турбін і систем безпеки атомного підприємства.

"Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції", – повідомляє "Енергоатом".

Каховське водосховище на карті

Ситуацію в регіоні постійно моніторять не тільки вітчизняні експерти, а й представники міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ. Під пильним контролем знаходяться росіяни, котрі тимчасово окупували ЗАЕС. В "Енергоатомі" обіцяють оперативно повідомляти про будь-які зміни.

Нагадаємо, що наразі, за даними Нікопольської РВА, рівень води у Каховському водосховищі зменшується зі швидкістю 15 см на годину. Це може становити додаткову загрозу, в тому числі і для підтоплення територій нижче за течією Дніпра.

Як писав "Телеграф", підрив дамби на Каховській ГЕС стався у ніч на 6 червня. Росіяни стверджують, що руйнування спричинив обстріл з боку ЗСУ, хоча українські військові не вели жодних активних дій у цьому районі якраз через близькість станції. Тим паче, що характер руйнації свідчить про підрив зсередини.