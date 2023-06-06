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Є додаткова загроза для ЗАЕС: в "Енергоатомі" прокоментували підрив Каховської ГЕС

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Автор
Запорізька атомна електростанція частково залежить від наповнення Каховського водосховища Новина оновлена 06 червня 2023, 09:02
Запорізька атомна електростанція частково залежить від наповнення Каховського водосховища. Фото Колаж "Телеграфу"

Поки атомники рекомендують не панікувати, ситуація знаходиться під контролем

Підрив російськими військовими Каховської ГЕС негативно вплине на роботу Запорізької атомної електростанції. В "Енергоатомі" зазначають, що наразі ситуація контролюється, однак рівень води у Каховському водосховищі стрімко зменшується.

Про це йдеться у офіційному Telegram-каналі організації. Енергетики підкреслюють, що водосховище і ЗАЕС тісно пов'язані, адже вода регулярно підживлювала конденсатори турбін і систем безпеки атомного підприємства.

"Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції", – повідомляє "Енергоатом".

Каховське водосховище карта
Каховське водосховище на карті

Ситуацію в регіоні постійно моніторять не тільки вітчизняні експерти, а й представники міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ. Під пильним контролем знаходяться росіяни, котрі тимчасово окупували ЗАЕС. В "Енергоатомі" обіцяють оперативно повідомляти про будь-які зміни.

Нагадаємо, що наразі, за даними Нікопольської РВА, рівень води у Каховському водосховищі зменшується зі швидкістю 15 см на годину. Це може становити додаткову загрозу, в тому числі і для підтоплення територій нижче за течією Дніпра.

Як писав "Телеграф", підрив дамби на Каховській ГЕС стався у ніч на 6 червня. Росіяни стверджують, що руйнування спричинив обстріл з боку ЗСУ, хоча українські військові не вели жодних активних дій у цьому районі якраз через близькість станції. Тим паче, що характер руйнації свідчить про підрив зсередини.

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#Херсонська область #Запорізька АЕС #Запорізька область #ЗАЕС #Каховська ГЕС