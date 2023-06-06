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Есть дополнительная угроза для ЗАЭС: в "Энергоатоме" прокомментировали подрыв Каховской ГЭС

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Запорожская атомная электростанция частично зависит от наполнения Каховского водохранилища Новость обновлена 06 июня 2023, 09:02
Запорожская атомная электростанция частично зависит от наполнения Каховского водохранилища. Фото Коллаж "Телеграфа"

Пока атомщики рекомендуют не паниковать, ситуация находится под контролем

Подрыв российскими военными Каховской ГЭС окажет негативное влияние на работу Запорожской атомной электростанции. В "Энергоатоме" отмечают, что ситуация контролируется, однако уровень воды в Каховском водохранилище стремительно уменьшается.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале организации. Энергетики подчеркивают, что водохранилище и ЗАЭС тесно связаны, ведь вода регулярно подпитывала конденсаторы турбин и систем безопасности атомного предприятия.

"Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции", – сообщает "Энергоатом".

Каховское водохранилище карта
Каховское водохранилище на карте

Ситуацию в регионе постоянно мониторят не только отечественные эксперты, но и представители международных организаций, в частности МАГАТЭ. Под пристальным контролем находятся россияне, временно оккупировавшие ЗАЭС. В "Энергоатоме" обещают оперативно сообщать о любых изменениях.

Напомним, что сейчас, по данным Никопольского РВА, уровень воды в Каховском водохранилище уменьшается со скоростью 15 см в час. Это может представлять дополнительную угрозу, в том числе и для подтопления территорий ниже по течению Днепра.

Как писал "Телеграф", подрыв дамбы на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Россияне утверждают, что разрушение повлекло за собой обстрел со стороны ВСУ, хотя украинские военные не вели никаких активных действий в этом районе как раз из-за близости станции. Тем более что характер разрушений свидетельствует о подрыве изнутри.

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#Херсонская область #Запорожская АЭС #Запорожская область #ЗАЭС #Каховская ГЭС