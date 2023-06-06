Есть дополнительная угроза для ЗАЭС: в "Энергоатоме" прокомментировали подрыв Каховской ГЭС

Пока атомщики рекомендуют не паниковать, ситуация находится под контролем

Подрыв российскими военными Каховской ГЭС окажет негативное влияние на работу Запорожской атомной электростанции. В "Энергоатоме" отмечают, что ситуация контролируется, однако уровень воды в Каховском водохранилище стремительно уменьшается.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале организации. Энергетики подчеркивают, что водохранилище и ЗАЭС тесно связаны, ведь вода регулярно подпитывала конденсаторы турбин и систем безопасности атомного предприятия.

"Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции", – сообщает "Энергоатом".

Каховское водохранилище на карте

Ситуацию в регионе постоянно мониторят не только отечественные эксперты, но и представители международных организаций, в частности МАГАТЭ. Под пристальным контролем находятся россияне, временно оккупировавшие ЗАЭС. В "Энергоатоме" обещают оперативно сообщать о любых изменениях.

Напомним, что сейчас, по данным Никопольского РВА, уровень воды в Каховском водохранилище уменьшается со скоростью 15 см в час. Это может представлять дополнительную угрозу, в том числе и для подтопления территорий ниже по течению Днепра.

Как писал "Телеграф", подрыв дамбы на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Россияне утверждают, что разрушение повлекло за собой обстрел со стороны ВСУ, хотя украинские военные не вели никаких активных действий в этом районе как раз из-за близости станции. Тем более что характер разрушений свидетельствует о подрыве изнутри.