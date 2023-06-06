Подрыв Каховской ГЭС: какие населенные пункты может затопить (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 3031
Уровень воды поднимается и всем находящимся в зоне опасности необходимо эвакуироваться
После подрыва Каховской ГЭС вода в отдельных районах Херсонской области достигнет критического уровня уже через пять часов. Из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр эвакуируют людей.
Об этом сообщает МВД.
В частности, речь идет о таких населенных пунктах:
села: Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое;
частично город Херсон – остров Корабел.
Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:
- выключить все электроприборы
- взять документы и вещи первой необходимости
- позаботиться о близких и домашних любимцах
- следовать инструкциям спасателей и полицейских
В Telegram-канале "Николаевский Ванек" также перечислили населённые пункты на Левом берегу Днепра, для которых также существует угроза подтопления.
Под угрозой следующие населенные пункты:
- Новая Каховка,
- Днепряны,
- Олешки и населенные пункты в районе Олешек,
- Кардашинка,
- Коханы,
- Голая Пристань,
- Рыбальче
Ранее "Телеграф" публиковал фото и видео, что происходит на Каховской ГЭС после подрыва: водохранилище быстро "беднеет". Днепр, в свою очередь, становится более полноводным, так что существует серьезный риск подтопления части населенных пунктов. В некоторых уже начался процесс эвакуации.