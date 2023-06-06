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Подрыв Каховской ГЭС: какие населенные пункты может затопить (карта)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Так выглядит Каховская ГЭС Новость обновлена 06 июня 2023, 09:06
Так выглядит Каховская ГЭС. Фото Telegram

Уровень воды поднимается и всем находящимся в зоне опасности необходимо эвакуироваться

После подрыва Каховской ГЭС вода в отдельных районах Херсонской области достигнет критического уровня уже через пять часов. Из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр эвакуируют людей.

Об этом сообщает МВД.

В частности, речь идет о таких населенных пунктах:

села: Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое;

частично город Херсон – остров Корабел.

Этим населенным пунктам грозит подтопление

Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:

  • выключить все электроприборы
  • взять документы и вещи первой необходимости
  • позаботиться о близких и домашних любимцах
  • следовать инструкциям спасателей и полицейских

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" также перечислили населённые пункты на Левом берегу Днепра, для которых также существует угроза подтопления.

Под угрозой следующие населенные пункты:

  • Новая Каховка,
  • Днепряны,
  • Олешки и населенные пункты в районе Олешек,
  • Кардашинка,
  • Коханы,
  • Голая Пристань,
  • Рыбальче

Ранее "Телеграф" публиковал фото и видео, что происходит на Каховской ГЭС после подрыва: водохранилище быстро "беднеет". Днепр, в свою очередь, становится более полноводным, так что существует серьезный риск подтопления части населенных пунктов. В некоторых уже начался процесс эвакуации.

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#подрыв #Каховская ГЭС