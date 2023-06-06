Подрыв Каховской ГЭС: какие населенные пункты может затопить (карта)

Уровень воды поднимается и всем находящимся в зоне опасности необходимо эвакуироваться

После подрыва Каховской ГЭС вода в отдельных районах Херсонской области достигнет критического уровня уже через пять часов. Из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр эвакуируют людей.

Об этом сообщает МВД.

В частности, речь идет о таких населенных пунктах:

села: Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое;

частично город Херсон – остров Корабел.

Этим населенным пунктам грозит подтопление

Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:

выключить все электроприборы

взять документы и вещи первой необходимости

позаботиться о близких и домашних любимцах

следовать инструкциям спасателей и полицейских

В Telegram-канале "Николаевский Ванек" также перечислили населённые пункты на Левом берегу Днепра, для которых также существует угроза подтопления.

Под угрозой следующие населенные пункты:

Новая Каховка,

Днепряны,

Олешки и населенные пункты в районе Олешек,

Кардашинка,

Коханы,

Голая Пристань,

Рыбальче

Ранее "Телеграф" публиковал фото и видео, что происходит на Каховской ГЭС после подрыва: водохранилище быстро "беднеет". Днепр, в свою очередь, становится более полноводным, так что существует серьезный риск подтопления части населенных пунктов. В некоторых уже начался процесс эвакуации.