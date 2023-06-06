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Підрив Каховської ГЕС: які населені пункти може затопити (карта)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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Так виглядає Каховська ГЕС Новина оновлена 06 червня 2023, 08:34
Так виглядає Каховська ГЕС. Фото Telegram

Рівень води піднімається і всім, хто перебуває у зоні небезпеки необхідно евакуюватися

Після підриву Каховської ГЕС вода у окремих районах Херсонської області сягне критичного рівня вже за п'ять годин. З потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро евакуюють людей.

Про це повідомляє МВС.

Зокрема йдеться про такі населені пункти:

села: Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове;

частково місто Херсон — острів Корабел.

Цим населеним пунктам загрожує підтоплення

Рівень води піднімається і всім, хто перебуває у зоні небезпеки необхідно:

  • вимкнути всі електроприлади
  • взяти документи і речі першої необхідності
  • подбати про близьких і домашніх улюбленців
  • виконувати інструкції рятувальників та поліцейських

У Telegram-каналі "Николаевский Ванек" також перерахували населені пункти на Лівому березі Дніпра, для яких також існує загроза підтоплення.

Під загрозою такі населені пункти:

  • Нова Каховка,
  • Дніпряни,
  • Олешки та населені пункти в районі Олешок,
  • Кардашинка,
  • Кохани,
  • Гола Пристань,
  • Рибальче

Раніше "Телеграф" публікував фото та відео, що відбувається на Каховській ГЕС після підриву: водосховище швидко "бідніє". Дніпро, в свою чергу, стає більш повноводним, тож існує серйозний ризик підтоплення частини населених пунктів. У деяких вже розпочався процес евакуації.

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#підрив #Каховська ГЕС