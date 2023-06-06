Підрив Каховської ГЕС: які населені пункти може затопити (карта)
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Рівень води піднімається і всім, хто перебуває у зоні небезпеки необхідно евакуюватися
Після підриву Каховської ГЕС вода у окремих районах Херсонської області сягне критичного рівня вже за п'ять годин. З потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро евакуюють людей.
Про це повідомляє МВС.
Зокрема йдеться про такі населені пункти:
села: Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове;
частково місто Херсон — острів Корабел.
Рівень води піднімається і всім, хто перебуває у зоні небезпеки необхідно:
- вимкнути всі електроприлади
- взяти документи і речі першої необхідності
- подбати про близьких і домашніх улюбленців
- виконувати інструкції рятувальників та поліцейських
У Telegram-каналі "Николаевский Ванек" також перерахували населені пункти на Лівому березі Дніпра, для яких також існує загроза підтоплення.
Під загрозою такі населені пункти:
- Нова Каховка,
- Дніпряни,
- Олешки та населені пункти в районі Олешок,
- Кардашинка,
- Кохани,
- Гола Пристань,
- Рибальче
Раніше "Телеграф" публікував фото та відео, що відбувається на Каховській ГЕС після підриву: водосховище швидко "бідніє". Дніпро, в свою чергу, стає більш повноводним, тож існує серйозний ризик підтоплення частини населених пунктів. У деяких вже розпочався процес евакуації.