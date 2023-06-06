Підрив Каховської ГЕС: які населені пункти може затопити (карта)

Рівень води піднімається і всім, хто перебуває у зоні небезпеки необхідно евакуюватися

Після підриву Каховської ГЕС вода у окремих районах Херсонської області сягне критичного рівня вже за п'ять годин. З потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро евакуюють людей.

Про це повідомляє МВС.

Зокрема йдеться про такі населені пункти:

села: Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове;

частково місто Херсон — острів Корабел.

Цим населеним пунктам загрожує підтоплення

Рівень води піднімається і всім, хто перебуває у зоні небезпеки необхідно:

вимкнути всі електроприлади

взяти документи і речі першої необхідності

подбати про близьких і домашніх улюбленців

виконувати інструкції рятувальників та поліцейських

У Telegram-каналі "Николаевский Ванек" також перерахували населені пункти на Лівому березі Дніпра, для яких також існує загроза підтоплення.

Під загрозою такі населені пункти:

Нова Каховка,

Дніпряни,

Олешки та населені пункти в районі Олешок,

Кардашинка,

Кохани,

Гола Пристань,

Рибальче

Раніше "Телеграф" публікував фото та відео, що відбувається на Каховській ГЕС після підриву: водосховище швидко "бідніє". Дніпро, в свою чергу, стає більш повноводним, тож існує серйозний ризик підтоплення частини населених пунктів. У деяких вже розпочався процес евакуації.