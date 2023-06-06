Вода досягне критичного рівня за 5 годин: на Херсонщині розпочали евакуацію після підриву ГЕС

Рівень води у Дніпрі на Херсонщині стрімко збільшується

Після підриву Каховської ГЕС вода у окремих районах Херсонської області сягне критичного рівня вже за п'ять годин. Такою інформацією поділився очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, коментуючи підрив гідроелектростанції. За його словами, подібний вчинок росіян – це черговий акт тероризму в Україні.

Відеозвернення до жителів Херсонщини чиновник опублікував у особистому Telegram-каналі. Прокудін підкреслив, що евакуація мешканців небезпечних для підтоплення районів області уже розпочалася.

На місці працюють представники ДСНС, а також поліцейські і військові. Жителям Херсонщини, які перебувають у районах, котрі може затопити, варто зібрати документи і речі першої необхідності. До населених пунктів мають пригнати спеціальні евакуаційні автобуси.

"Окремо звертаюся до мешканців лівого берега Херсонщини: прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і урятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечні території", — зазначив Олександр Прокудін.

За даними МВС України, наразі потенційними зонами затоплення на правобережній Херсонщині визначені такі населені пункти, як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське і Садове. Також евакуації підлягають частково жителі Херсона, які перебувають на острові Корабел.

Так вода прибуває у Херсон

Початково карти ймовірного затоплення при підриві Каховської ГЕС публікували самі росіяни. З ними можна ознайомитися нижче:

Звичайне русло Дніпра

Русло Дніпра при підриві Каховської ГЕС

Основні правила, котрі варто пам'ятати тим, хто знаходиться у потенційно небезпечній зоні:

вимкніть усі електроприладдя;

зберіть важливі документи і речі першої необхідності;

подбайте про своїх близьких, а також домашніх улюбленців. Якщо ви не маєте можливості евакуювати тваринок із собою, відв'яжіть їх чи випустіть — не замикайте, аби вони не захлинулися від потоків води;

виконуйте інструкції рятувальників і поліції.

Нагадаємо, що початково інформацію про підрив дамби поширювали винятково російські джерела. Судячи з усього, підрив стався зсередини Каховської ГЕС, адже у цій зоні не велося жодних активних бойових дій ні з українського, ні з окупаційного боку.

"Телеграф" уже розповідав, чим може загрожувати руйнування дамби на станції.