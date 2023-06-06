Вода достигнет критического уровня через 5 часов: на Херсонщине начали эвакуацию после подрыва ГЭС

Уровень воды в Днепре на Херсонщине стремительно увеличивается

После подрыва Каховской ГЭС вода в отдельных районах Херсонской области достигнет критического уровня уже через пять часов. Такой информацией поделился глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, комментируя подрыв гидроэлектростанции. По его словам, подобный поступок россиян – это очередной акт терроризма в Украине.

Видеообращение к жителям Херсонщины чиновник опубликовал в личном Telegram-канале. Прокудин подчеркнул, что эвакуация жителей опасных для подтопления районов области уже началась.

На месте работают представители ГСЧС, а также полицейские и военные. Жителям Херсонщины, которые находятся в районах, которые могут затопить, следует собрать документы и вещи первой необходимости. В населенные пункты должны пригнать специальные эвакуационные автобусы.

"Отдельно обращаюсь к жителям левого берега Херсонщины: прошу сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и спасти свою жизнь. Немедленно покиньте опасные территории", — отметил Александр Прокудин.

По данным МВД Украины, потенциальными зонами затопления на правобережной Херсонщине определены такие населенные пункты, как: села Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское и Садовое. Также эвакуации подлежат частично находящиеся на острове Корабел жители Херсона.

Так вода прибывает в Херсон

Первоначально карты предполагаемого затопления при подрыве Каховской ГЭС публиковали сами россияне. С ними можно ознакомиться ниже:

Обычное русло Днепра

Русло Днепра при подрыве Каховской ГЭС

Основные правила, которые следует помнить находящимся в потенциально опасной зоне:

выключите все электроприборы;

соберите важные документы и вещи первой необходимости;

позаботьтесь о своих близких, а также домашних любимцах. Если у вас нет возможности эвакуировать животных с собой, отвяжите их или отпустите — не запирайте, чтобы они не захлебнулись от потоков воды;

следуйте инструкциям спасателей и полиции.

Напомним, что первоначально информацию о подрыве дамбы распространяли исключительно российские источники. Судя по всему, подрыв произошел изнутри Каховской ГЭС, ведь в этой зоне не велось никаких активных боевых действий ни с украинской, ни с оккупационной стороны.

Телеграф уже рассказывал, чем может грозить разрушение дамбы на станции.