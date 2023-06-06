Водохранилище быстро "беднеет": какая ситуация сейчас на Каховской ГЭС (фото и видео)

Уровень воды в Каховском водохранилище быстро уменьшается

Ситуация на Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС пока весьма критична – в одноименном водохранилище резко падает уровень воды. Днепр, в свою очередь, становится более полноводным, так что существует серьезный риск подтопления части населенных пунктов. У некоторых уже начался процесс эвакуации.

В сети уже появились первые фото и видео разрушенной ГЭС. Некоторые из них публикует Telegram-канал "Х-й Херсон".

Движение воды очень быстро, поэтому остатки дамбы на станции просто смывает в реку. Этот процесс пока не остановить, поэтому Каховское водохранилище будет терять воду. Как отмечают в Никопольской РВА, сейчас фиксируется уменьшение уровня воды в водохранилище со скоростью 15 см/час.

Так выглядит Каховская ГЭС.

Южан призывают запастись питьевой и технической водой – на всякий случай.

Также в сети появилась информация, что кроме дамбы от взрыва могли пострадать генераторы и турбины самой гидроэлектростанции. Это может повлечь ущерб на миллионы долларов, которые, конечно, россияне со временем придется заплатить в качестве репараций.

Каховская ГЭС на карте

Следует отметить, что от взрыва станции может пострадать не только Херсонщина. Как отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, риска подтопления Кинбурнской косы пока нет, однако теоретически через воду может исчезнуть дорога, из-за чего полуостров временно превратится в остров.

Напомним, что о подрыве дамбы стало первоначально известно рано утром 6 июня. Информация распространялась из российских СМИ, позже ее подтвердили в ОК "Юг". О возможных провокациях на Каховской ГЭС президент Владимир Зеленский сообщал еще в октябре 2022 года.