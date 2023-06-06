Крымские татары назвали исполнителей подрыва Каховской ГЭС

Обвинения российской стороны в обстрелах со стороны ВСУ совершенно безосновательны

Представители военного партизанского движения "АТЕШ", большинство которого составляют крымские татары, заявили, что знают настоящих исполнителей взрыва на Каховской ГЭС. По их данным, взрывчатка сдетонировала из-за запланированных действий бойцов 1 батальона 205-й мотострелковой бригады армии России.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале движения. Как отмечают "атешовцы", при выполнении террористических приказов партизаны уже планируют месть.

"Мы уже разослали ориентировку руководства бригады и исполнителей этого преступления нашим агентам. За такое будем мстить!" — предупреждают представители "АТЕШ".

Следует отметить, что вышеупомянутый батальон базируется в Буденовске Ставропольского края.

Буденовск на карте

Как известно, подрыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на вторник, 6 июня. Россияне заявили, что разрушение произошло из-за обстрелов со стороны ВСУ, хотя в этом районе не велось никаких боевых действий именно из-за близости станции.

В настоящее время Каховское водохранилище стремительно теряет воду, из-за чего в Херсонской области объявлена эвакуация из отдельных населенных пунктов. Президент Владимир Зеленский созвал срочное собрание СНБО и назвал действия россиян еще одним доказательством их терроризма против украинцев.