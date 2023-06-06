Зеленский о подрыве россиянами Каховской ГЭС: "Это подтверждение для всего мира"

Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора, — Зеленский

Каховская гидроэлектростанция в ночь на 6 июня была взорвана российскими оккупантами, взрыв может стать причиной подтопления отдельных районов Херсонщины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что работают все соответствующие службы. В связи с ЧП он созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Президент также призвал распространять только официальную и проверенную информацию.

Напомним, россияне взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Как известно, подрыв Каховской ГЭС может послужить причиной подтопления отдельных районов Херсонщины. В некоторых населённых пунктах уже эвакуируют людей. Каховская ГЭС считается последней в перечне Днепровского каскада гидроэлектростанций. Она расположена в 5 километрах от Новой Каховки Херсонской области. Этот населенный пункт пока временно неподконтролен Украине.

Ранее Телеграф рассказывал и публиковал карту, какие населенные пункты может затопить в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Угроза существует как для Правого, так и Левого берегов.